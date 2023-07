My Home My Destiny, anticipazioni: Zeynep sposa Mehdi

Già dalle prime puntate italiane di My Home My Destiny, la nuova soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 10 luglio alle 15,45, i telespettatori avranno modo di assistere al matrimonio tra i protagonisti Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol). L’unione non sarà però dettata dall’amore.

My Home My Destiny, news: Zeynep ingabbiata tra due famiglie

Anche se sarà stata cresciuta dall’età di otto dai ricchissimi coniugi Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül), Zeynep sarà in realtà figlia dei poverissimi Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Kazım Sinan Demirer), che avranno accettato di farla adottare in cambio di una cospicua somma pecuniaria. Arrivata all’età di vent’anni, la ragazza dovrà quindi fare i conti con il proprio passato, quando ormai sarà in procinto di laurearsi in legge.

Sakine farà presente a Zeynep che è totalmente contraria allo stile di vita che ha scelto e soprattutto al suo matrimonio con il rampollo Faruk (Engin Hepileri). In seguito ad un aspro litigio con Nermin, Sakine pretenderà infatti che Zeynep ritorni nel suo quartiere d’origine, sottolineando che è quello la sua casa e il suo destino. Seppur con qualche resistenza, Zeynep cercherà quindi di accontentare il desiderio della madre biologica, che starà addirittura per essere sfrattata insieme al marito Bayram per dei debiti insoluti. In questa situazione si inserirà quindi Mehdi.

My Home My Destiny, trame: Zeynep accetta di sposare Mehdi

Entrando nello specifico della storia, il meccanico Mehdi sarà l’uomo che Sakine avrà scelto come marito per la figlia. Dato che avrà avuto modo di conoscerlo in precedenza, sia perché l’avrà aiutata con un problema alla macchina e sia perché era un amico del defunto fratello Remzi (Alp Akar), Zeynep accetterà di incontrare Mehdi e si troverà bene con lui.

Comunque sia, Zeynep deciderà di contrarre matrimonio con Mehdi, a sua volta “costretto” dalla madre, soltanto quando confesserà a Faruk di essere stata adottata (e verrà piantata in asso proprio per questo). I preparativi delle nozze verranno quindi subito avviati ma il giorno delle nozze accadrà lo spiacevole imprevisto…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep sposa Mehdi ma…

Possiamo anticiparvi che, quando ormai i voti saranno stati pronunciati e le nozze saranno valide a tutti gli effetti, Faruk si presenterà di fronte a Zeynep e si renderà protagonista di una rissa con Mehdi. Come se non bastasse, poco dopo, irromperanno sul posto anche Nermin ed Ekrem, che non riusciranno a capacitarsi del fatto che Zeynep abbia mandato a monte il suo promettente futuro per eseguire l’ordine di Sakine.

Tale situazione farà sprofondare Zeynep nello sconforto più totale, soprattutto quando Sakine – col fine di aiutarla – mentirà a Mehdi comunicandogli che Faruk è il suo fratellastro (e non l’ormai ex fidanzato). Bugie su bugie che culmineranno in una prima notte di nozze in bianco, dato che Zeynep non si concederà a Mehdi come invece sarebbe d’obbligo.

Insomma, le nozze si faranno ma sarà la tristezza e non la felicità a prendere il sopravvento…