My home my destiny dal 10 luglio completa il pomeriggio soap di Canale 5! Gli orari

A nostra memoria, non c’è mai stata una “scorpacciata” di soap opera pomeridiane come quella che – salvo variazioni dell’ultima ora – arriverà da lunedì 10 luglio nel palinsesto di Canale 5. Subito dopo il Tg5 delle 13, infatti, inizierà una vera maratona di soap e telenovelas che terminerà solo con l’inizio del quiz preserale.

La notizia è ovviamente già stata diffusa nei giorni scorsi, ma sui nostri social notiamo ancora molta confusione sull’argomento e quindi vediamo di riepilogare la programmazione del pomeriggio da lunedì prossimo sulla rete ammiraglia Mediaset.

Consueto appuntamento con Beautiful intorno alle 13.40, per poi passare alle 14.10 alle drammatiche vicende della soap turca Terra amara. Alle 14.45 saranno invece di scena le avventure della nostra Jana, protagonista de La promessa (produzione spagnola che tra l’altro sta andando davvero bene in termini di ascolti). Alle 15.45 vedremo in onda la novità dell’estate, giunta sui teleschermi quasi a sorpresa: My home my destiny, una storia tenera e drammatica interpretata dalla ben conosciuta attrice Demet Özdemir.

Per terminare, alle 16.45, verranno trasmesse due puntate intere di Un altro domani, l’altra produzione iberica che da un anno Canale 5 manda in onda durante il suo pomeriggio. Vista la programmazione a dosi massicce, con tutta probabilità le storie di Carmen e Julia si concluderanno entro l’estate.

Tutto ciò dal lunedì al venerdì. Il sabato invece, nell’arco temporale che va dalle 13.45 alle 18.45, assisteremo a Beautiful, Scene da un matrimonio (con Anna Tatangelo) e Un altro domani. La domenica, infine, tra le 14.00 e le 16.45 spazio a Beautiful, Terra amara e Un altro domani. Se nel corso dell’estate ci saranno altri cambiamenti, ve ne parleremo prontamente. Seguici su Instagram.