My home my destiny, trama 27 luglio 2023: Zeynep non se la sente di parlare con Mehdi

Anticipazioni puntata My home my destiny di giovedì 27 luglio 2023

Zeynep, insieme a Faruk, va all’aeroporto per prendere l’aereo per Londra. Lei però gli ridà l’anello e gli spiega che non vuole andare con lui. Mehdi intanto è stato arrestato per sfruttamento del lavoro minorile. Viene condotto alla centrale di polizia e viene rinchiuso in una cella di sicurezza. Una disperata Kibrit viene accompagnata alla Casa Famiglia, mentre Alì – che è maggiorenne – può andare via. Hasan, legale di Mehdi, lo informa che il giorno dopo avrà luogo la prima udienza in cui intende chiedere il suo rilascio.

Nuh avverte la famiglia di Mehdi che quest'ultimo è stato arrestato, invitando Cemile a nascondere quanto avvenuto alla madre che di recente ha avuto un infarto. Zeynep cerca di entrare in centrale per parlare con il marito, ma lo vede assai pensieroso e preferisce andar via. Si presenta invece il giorno dopo in tribunale da Hasan, pronto per la prima udienza del processo.