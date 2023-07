My home my destiny: Zeynep cacciata da Ekrem | Trama 13 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di giovedì 13 luglio 2023

Nuh spinge Mehdi a fare il possibile per sposare Zeynep, ma è anche in ansia per il suo caro amico Veysi, che potrebbe uscire di galera; ciò complicherebbe le cose per lui. Zeynep tenta di dividersi tra la sua famiglia biologica e quella adottiva, ma una doppia vita è difficile da gestire. Nermin e Sakine hanno un aspro litigio riguardo alla loro figlia contesa. Ekrem, preoccupato per la moglie, ordina a Zeynep di non tornare pià nella loro casa e di andar via per sempre… Seguici su Instagram.