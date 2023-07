My home my destiny: Zeynep fa una brutta scoperta | Trama 11 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di martedì 11 luglio 2023

Zaruk decide di mettere su una festa a sorpresa. Zeynep non trova la forza per spiegare a Faruk che Sakine è sua madre. Faruk nel corso della festa chiede a Zeynep di sposarlo. Poco dopo, la ragazza lascia il party e si reca a casa dei suoi genitori: lì si rende conto che i suoi vivono nell'indigenza e non hanno neanche il denaro per pagare le bollette. Scopre inoltre che Ekram e Nemrin non li aiutano più finanziariamente. Ekram non li aveva più aiutati in quanto Bayram – il padre di Zeynep – beve. Zeliha intende convincere Mehdi a sposare Zeynep, ma Mehdi non ne vuole sapere ..