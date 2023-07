Tempesta d’amore, anticipazioni dal 30 luglio al 5 agosto 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 30 luglio a sabato 5 agosto 2023

Constanze fa capire a Henning che un’accusa di omicidio contro la nonna di Paul non reggerebbe in tribunale. A quel punto il sommelier propone alla cugina di dichiarare che Manuela era ancora viva dopo l’incidente…

Merle riceve una fantastica offerta di lavoro in Inghilterra. Benché felice, la ragazza teme per la sua relazione con Gerry, visto che vedrebbe il fidanzato solo nei fine settimana.

Determinata a mettere le mani sui soldi di André, Bettina simula un incidente con la bicicletta elettrica regalatale dallo chef, per poi far credere a quest’ultimo di aver causato ingenti danni ad un’auto. Per rendere l’incidente il più credibile possibile, la donna inizia a danneggiare lei stessa la bicicletta, senza accorgersi che Yvonne è nei paraggi…

Josie scopre che Henning intende denunciare la nonna di Paul con una falsa dichiarazione. Disperata, la ragazza si appella a Constanze, pregandola di fermare il cugino in nome del suo amore per Paul. La nonna di quest’ultimo, infatti, è malata di cuore e non riuscirebbe a sopravvivere ad un processo.

Grazie ai consigli di Max ed Erik, Gerry capisce di poter affrontare una relazione a distanza con Merle. Poco dopo, però, quest’ultima lo sorprende con una proposta inaspettata: trasferirsi insieme in Inghilterra! Il datore di lavoro della Finow è infatti pronto ad assumere Gerry come assistente giardiniere. Il ragazzo accetterà?

Lia è sconvolta per il ritorno di Ariane al Fürstenhof. Per evitare di vivere sotto lo stesso tetto della dark lady, la Holle convince Robert a trasferirsi in una baita di montagna. Evitare la Kalenberg, però, si rivelerà più difficile di quanto pensassero…

Bettina offre a Yvonne parte del denaro che spera di ottenere da André in cambio del suo silenzio. La Klee accetterà?

Gerry accetta a sorpresa di trasferirsi con Merle in Inghilterra, nonostante parli a malapena inglese. La notizia fa presto il giro del Fürstenhof, tanto che viene organizzata una festa d’addio con tutti gli amici di Richter. Sulla strada verso l’aeroporto, però, quest’ultimo inizia a interrogarsi sulla propria decisione: vuole davvero lasciare Bichlheim e i suoi amici?

Josie non riesce a dissuadere Constanze dall’intraprendere un’azione legale contro la nonna di Paul. Quest’ultimo resta sconvolto dalla decisione della sua ex e capisce di dover avvertire il prima possibile la nonna del rischio che sta correndo…

Durante i lavori di ristrutturazione della sua futura casa, Max trova una vecchia bottiglia di whisky. Quando la mostra a Michael, entrambi si chiedono che sapore abbia un whisky di 30 anni e ne bevono un sorso. Una decisione di cui si pentono velocemente…

André sorprende Bettina non solo dandole il denaro necessario a coprire i presunti danni da lei causati, ma anche con un’auto presa in leasing per lei. Sconvolta, la Schönefeld inizia a rendersi conto di quanto lo chef sia meraviglioso… Seguici su Instagram.