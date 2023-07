Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 15 luglio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 9 a sabato 15 luglio 2023

Paul è sempre più in difficoltà nei confronti di Henning e Constanze. Sopraffatto dai sensi di colpa, il ragazzo chiede consiglio a Christoph, che a sua volta affronta Josie, accusandola di voler spingere Lindbergh a confessare il suo crimine. I due non si accorgono che Henning sta ascoltando la conversazione…

Dopo la loro notte insieme, Christoph dona a Yvonne un abito da sera e degli orecchini apparentemente di grande valore. La donna è al settimo cielo, in quanto convinta che si tratti di un segno di quanto l’albergatore tenga a lei. Poco dopo, però, scopre che i doni in questione non sono poi così preziosi…

André invita Bettina ad un brunch a casa sua. Mentre Werner e Michael rimangono positivamente colpiti dalla Schönefeld, Rosalie riconosce in lei la donna incontrata il giorno precedente…

Henning è sconvolto: Paul è l’assassino di sua sorella! Ne segue duro confronto tra i due uomini durante il quale il sommelier corre un pericolo mortale…

Mentre Lia e Robert si gettano felici nei preparativi del loro matrimonio, Christoph decide di comunicare lui stesso la notizia ad Ariane…

Bettina dà ad André una spiegazione credibile per le sue bugie, riuscendo a manipolarlo. Rosalie sospetta invece che la donna non abbia buone intenzioni…

Paul riesce a impedire all’ultimo istante che Henning venga investito da un’automobile. Ciononostante il sommelier non riesce a perdonarlo.

Proprio quando Max inizia finalmente a sentirsi a proprio agio nei panni di “padre adottivo” di Anton, compare improvvisamente Sina, la madre biologica del bambino.

Christoph prova a chiudere un affare con un businessman russo, ma non riesce a comunicare con quest’ultimo a causa della mancanza di un interprete. A Sorpresa, Yvonne dimostra di essere una poliglotta…

Constanze non riesce a credere che Paul possa essere davvero il misterioso omicida di Manuela. Superato lo shock, la donna inizia a chiedersi perché un bambino fosse al volante di un’auto…

Sina si dice pentita del proprio comportamento e vorrebbe rivedere suo figlio. Max, però, non le permette nemmeno di avvicinarsi al bambino…