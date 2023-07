Tempesta d’amore: Lia e Robert fuggono da Ariane e lasciano il Fürstenhof | Anticipazioni italiane

Il peggiore incubo di Lia Holler (Deborah Müller) si è appena realizzato. Il clamoroso ritorno di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) al Fürstenhof sconvolgerà infatti a tal punto la donna, da spingerla a prendere una decisione sofferta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane prova a comprare Robert

Quando Ariane è stata finalmente arrestata grazie alla falsa testimonianza di Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patané) e Lia si erano convinti di essersi finalmente liberati della dark lady… a torto! Con un clamoroso colpo di scena, la Kalenberg è infatti riuscita a uscire di prigione, tornando al Fürstenhof più agguerrita che mai…

Determinata a riconquistare Robert a qualunque prezzo, la donna arriverà infatti addirittura a proporre al suo amato un “baratto” decisamente inusuale: le sue azioni del Fürstenhof in cambio di una seconda chance da parte di Saalfeld! Un’offerta tanto sconvolgente tanto allettante, al punto che Werner proverà a spingere il figlio ad assecondare la sua ex…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Lia si trasferiscono in una baita

Ebbene, come prevedibile Robert non vorrà sentire ragioni: benché tentato dalla prospettiva di riavere il controllo del Fürstenhof e – di conseguenza – di poter cacciare per sempre Ariane, l’uomo si rifiuterà infatti drasticamente di riavvicinarsi alla dark lady, anche solo per finta.

E Lia? Benché felice della decisione del suo amato, la Holle sarà terrorizzata all’idea che la Kalenberg possa nuovamente colpire lei o il fidanzato. Capendo di non poter stare sotto lo stesso tetto della loro aguzzina, Robert e Lia decideranno dunque di lasciare l’hotel e trasferirsi in una remota baita di montagna. Nemmeno questo, però, basterà a tenere lontana la dark lady… Seguici su Instagram.