Tempesta d’amore: Ariane vuole comprare l’amore di Robert! Ecco come… | Anticipazioni italiane

Tutto ha un prezzo… anche l’amore! Ne è convinta Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tenterà di comprarsi l’amore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) con una mossa a sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane viene scarcerata

Da quando si è innamorata di Robert, per Ariane tutto il resto è passato in secondo piano… anche la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Non c’è dunque da stupirsi se la scoperta che il suo amato sta per sposare Lia (Deborah Muller) ha fatto letteralmente impazzire di gelosia la dark lady, tanto da spingerla ad un’azione molto rischiosa…

Pur essendo in una situazione molto delicata a livello giuridico, la Kalenberg ricatterà infatti Christoph, minacciando di smascherare il suo tentativo di coprire l’appropriazione indebita commessa da Paul (Sandro Kirtzel) se l’albergatore non dovesse farla uscire di prigione.

E così, seppure a denti stretti, Christoph non vedrà altra scelta se non assecondare la sua acerrima nemica: smaschererà la falsa testimonianza di Werner (Dirk Galuba) e permetterà così il rilascio di Ariane….

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fa un’offerta a Robert

La dark lady potrà dunque tornare trionfante al Fürstenhof, dove si imbatterà immediatamente proprio in Robert e Lia. Inutile dire che questi ultimi resteranno scioccati dal ritorno della loro aguzzina e la Holle in particolare temerà che la rivale non si sia rassegnata alla fine della sua relazione con Saalfeld. Un timore che si rivelerà fondato…

Determinata a riconquistare Robert a qualunque costo, Ariane farà infatti a quest’ultima una proposta a dir poco sconvolgente: è disposta a cedergli tutte le sue azioni del Fürstenhof, se lui la perdonerà e le concederà un’altra chance.

E non è finita qui! La Kalenberg chiederà anche a Constanze (Sophia Schiller) se sia possibile costringere Saalfeld a sposarla con un contratto vincolante. La dark lady riuscirà dunque davvero a comprarsi l'amore di Robert?