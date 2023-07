Tempesta d’amore: Bettina prova a corrompere Yvonne! E lei… | Anticipazioni italiane

Una scelta decisamente difficile è in arrivo per Yvonne (Tanja Lanäus). Nota per il suo attaccamento al denaro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) si troverà a dover scegliere tra il suo interesse economico e fare la cosa giusta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bettina vuole derubare André

Josie e Yvonne sono il classico caso di mela caduta molto lontano dall’albero. Tanto la giovane cuoca è umile e onesta, infatti, tanto sua madre è invece amante del lusso e facile all’intrigo. Pronta a tutto pur di godersi una vita agiata, la Klee Senior non ha esitato ad ingannare uomini pur di raggiungere il proprio obiettivo. E non è l’unica…

Come sappiamo, da qualche giorno al Fürstenhof è arrivata una certa Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), una donna presentatasi come una fan di André Konopka (Joachim Lätsch), di cui è riuscita a conquistare velocemente il cuore. Peccato solo che le sue intenzioni siano tutt’altro che buone!

Venuta a conoscenza del fatto che André sta per ereditare una grossa somma da un certo Eduard Winter, Bettina cercherà infatti di mettere le mani sul denaro, arrivando a simulare un incidente stradale per poi chiedere allo chef di pagare i danni. Qualcosa, però, andrà storto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bettina prova a comprare Yvonne

Come vi abbiamo anticipato, Yvonne assisterà infatti alla scena e capirà immediatamente che Bettina è una truffatrice. Convinta che la Klee possa capirla, la Schönefeld racconterà la propria storia: ha lavorato a lungo per Eduard Winter, ma – invece che venire ricompensata per le sue cure e attenzioni – ha visto l’eredità dell’anziano andare ad André. Dal suo punto di vista, dunque, Bettina sta solo provando a riprendersi ciò che è suo…

Purtroppo per lei, però, Yvonne non la vedrà però così! Pur simpatizzando per la Schönefeld, la Klee non vorrà infatti venire coinvolta nei suoi intrighi, anche per via del fatto che sua figlia Josie lavora per André. La donna darà dunque a Bettina un ultimatum: ha 48 ore di tempo per confessare tutto a Konopka, altrimenti verrà smascherata!

Disperata, la Schönefeld capirà di avere un’unica arma per mettere a tacere la Klee: il denaro! Conoscendo la passione di quest’ultima per il lusso, le offrirà dunque una parte dei soldi che riuscirà a strappare ad André in cambio del suo silenzio!

Yvonne si lascerà comprare da Bettina, oppure farà per una volta la cosa giusta, aiutando André ad aprire gli occhi su chi sia la propria compagna? Seguici su Instagram.