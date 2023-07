Tempesta d’amore: Bettina rischia di morire! E André… | Anticipazioni italiane

Un brutto spavento è in arrivo per André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef del Fürstenhof rischierà infatti di veder morire la sua neofidanzata: Bettina Schönefeld (Natalie Hünig)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André e Bettina diventano una coppia

Da ormai qualche giorno la vita di André è stata sconvolta dall’arrivo di un nuovo personaggio: Bettina. Cuoca nonché grande fan di Konopka, la donna ha iniziato con quest’ultimo una relazione epistolare, presto trasformatasi in una vera e propria storia d’amore.

Dopo aver conosciuto di persona la Schönefeld, lo chef si è infatti perdutamente innamorato di lei, tanto da offrirle un lavoro nel ristorante del Fürstenhof. Nonostante i continui avvertimenti di Rosalie (Natalie Alison) – che da tempo sospetta della nuova arrivata – André e Bettina diventeranno dunque una coppia. Una brutta sorpresa, però, li attende…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bettina ha uno shock anafilattico

Tutto inizierà quando – nel tentativo di fare una sorpresa alla sua amata – Konopka organizzerà un pranzetto romantico in una baita di montagna, incaricando Josie (Lena Conzendorf) di preparare le pietanze. Peccato solo che la giovane cuoca – esausta per l’eccessivo carico di lavoro tra la cucina ed il corso di cioccolateria – commetterà un grave errore: utilizzerà un ingrediente a cui la Schönefeld è allergica.

Il risultato? Bettina avrà un gravissimo shock anafilattico e solo il pronto intervento di André scongiurerà il peggio. Se l’incidente avrà un lieto fine per la Schönefeld, non altrettanto si può però dire per Josie…

Lo spavento e la preoccupazione per la sua amata porteranno infatti Konopka a licenziare in tronco la povera Klee! Il sogno della giovane protagonista di Tempesta d'amore di diventare una grande cuoca sarà dunque infranto per sempre?