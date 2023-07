Tempesta d’amore: Bettina si innamora di André! E ora? | Anticipazioni italiane

È proprio vero che al cuor non si comanda… neanche quando ci sono di mezzo tanti, tanti soldi! Lo sa bene Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con un ostacolo imprevisto nel suo piano per derubare André Konopka (Joachim Lätsch): i propri sentimenti! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il piano di Bettina contro André

Da alcune settimane nella vista di André è arrivata una donna tanto affascinante quanto pericolosa: Bettina Schönefeld! Dopo essere esclusa dall’eredità dell’uomo che ha accudito per tanti anni, la Schönefeld ha infatti deciso di riprendersi ciò che ritiene spettarle di diritto da colui a cui il defunto ha lasciato i propri averi: André, per l’appunto!

Bettina ha così prima avvicinato l’ignaro chef riuscendo a farlo innamorare, per poi simulare un incidente con l’intento di convincere il cuoco a pagare in contanti i presunti danni da lei causati: ben 30.000 euro! Purtroppo per lei, però, qualcuno scoprirà il suo piano…

Yvonne (Tanja Lanäus) capirà infatti cos’ha in mente la Schönefeld e metterà quest’ultima di fronte ad un ultimatum: ha 48 ore di tempo per confessare ad André la verità, altrimenti sarà la Klee stessa a smascherarla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bettina si innamora di André

Disperata, Bettina tenterà in ogni modo di comprare il silenzio di Yvonne, arrivando a offrire a quest’ultima una parte del denaro da lei rubato ad André. Tutto, però, sarà inutile. E ora?

Ormai rassegnata a veder fallire il suo piano, la Schönefeld si preparerà dunque ad affrontare lo chef. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: André sorprenderà Bettina, consegnandole tutto il denaro da lei chiesto e, come se non bastasse, un’auto in leasing tutta per lei! Il tutto condito da una bellissima dichiarazione d’amore…

Il risultato? Contro ogni aspettativa, Bettina si innamorerà perdutamente di André! E a quel punto confessargli la verità diventerà ancora più difficile…