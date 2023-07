Tempesta d’amore: Bettina simula un incidente per derubare André! | Anticipazioni italiane

Da quando Bettina Schönefeld (Natalie Hünig) è comparsa nella vita di André Konopka (Joachim Lätsch), è stato chiaro che la donna non aveva buone intenzioni… e ben presto ne avremo la prova! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André diventa un ereditiere

Ormai rassegnato all’idea di una vita senza amore, André non ha creduto ai propri occhi quando è comparsa Bettina, una donna sulla carta assolutamente perfetta per lui… forse anche troppo! Come già sospettato da Rosalie (Natalie Alison), la nuova arrivata non è infatti l’angelo che lo chef pensa…

Ormai perdutamente innamorato, Konopka non ha dato ascolto agli avvertimenti dell’amica e si è buttato anima e corpo nella sua relazione con la Schönefeld, a cui ha persino offerto un lavoro nel ristorante del Fürstenhof.

Ebbene, è stato proprio in queste circostanze che André ha ricevuto una notizia incredibile: è stato nominato sul testamento di un uomo ricchissimo da poco scomparso: un certo Eduard Winter. Si tratterà di una coincidenza?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bettina simula un incidente

Inutile dire che la risposta è “no”! Eh sì perché capiremo che Bettina era già a conoscenza dell’eredità in arrivo per il suo compagno, tanto che la donna non perderà tempo: sfruttando il suo ascendente su Konopka, proverà a convincerlo a regalarle un’automobile. Lui ci cascherà?

Ebbene, se da una parte lo chef non sospetterà minimamente delle mire reali della Schönefeld, dall’altra riuscirà comunque (involontariamente) a deludere la donna: invece che un’auto, infatti, le donerà una bici elettrica! Lei, però, non demorderà…

Determinata a mettere le mani sui soldi di André a qualunque costo, Bettina simulerà infatti un incidente, facendo credere al povero chef di dover pagare ben 30.000 euro di danni ad un automobilista! Konopka cadrà nella trappola?