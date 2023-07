Tempesta d’amore: Constanze contro tutti per amore di Paul! | Anticipazioni italiane

L’abbiamo conosciuta come una donna cinica e calcolatrice, ma Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) è anche capace di incredibili gesti d’amore. Sarà proprio questo secondo lato del suo carattere ad emergere nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la bella avvocatessa dimostrerà di avere un grande cuore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul confessa la verità a Constanze

Benché sia l’antagonista principale per l’amore tra i protagonisti di ben due stagioni, Constanze non è un personaggio totalmente negativo. Nonostante i suoi evidenti difetti caratteriali, la bella sorellastra di Maja (Christina Arends) è infatti capace di pentimento e anche di grandi slanci di generosità… specialmente quando si innamora davvero!

È quello che è successo prima con Florian (Arne Lober) e poi con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel): i due uomini che sono riusciti a rubarle il cuore. E così, quando scoprirà che proprio il suo compagno è responsabile della morte dell’adorata cuginetta Manuela, Constanze vedrà il mondo crollarle addosso…

Ebbene, inizialmente lo shock per quella drammatica scoperta avrà la meglio, tanto che Constanze eviterà il confronto con Paul e si rifugerà da Henning (Matthias Zera), con cui si sosterrà a vicenda. Non appena avrà la possibilità di pensare a mente più lucida, però, la von Thalheim avrà una reazione davvero inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze difende Paul

Mentre Henning sarà consumato dalla rabbia e dalla sete di vendetta, la ragazza dichiarerà infatti di non ritenere Paul in alcun modo responsabile per la tragedia, in quanto era solo un bambino al momento di quel drammatico incidente.

Inutile dire che la generosità di Constanze lascerà tutti a bocca aperta, a partire da Josie (Lena Conzendorf) e Paul stesso! Se questi ultimi resteranno positivamente colpiti dalla reazione dell’avvocatessa – tanto che Paul deciderà di restare al Fürstenhof, differentemente dai suoi piani iniziali – altrettanto non si potrà però dire di Henning…

Il sommelier non riuscirà infatti a comprendere il comportamento della cugina, che affronterà duramente. E così Constanze si ritroverà di fronte ad un terribile bivio: stare dalla parte del fidanzato o della sua famiglia? Seguici su Instagram.