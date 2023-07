Tempesta d’amore: Constanze non riesce a fare l’amore con Paul e… | Anticipazioni italiane

L’amore supera ogni ostacolo… o quasi! Se ne renderà presto conto Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto di quanto perdonare Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) non sia poi così semplice… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze difende Paul da Henning

Da quando ha scoperto di essere l’assassino di Manuela von Thalheim, Paul ha sempre temuto che la verità avrebbe distrutto per sempre la sua vita, a partire dalla sua relazione con Constanze. quest’ultima, però, lo ha spiazzato…

Benché profondamente turbato dalla notizia, la bella avvocatessa ha infatti subito preso le difese del suo amato, sostenendone l’innocenza: dopotutto Lindbergh era solo un bambino quando investì la piccola Manuela. Una posizione che ha inevitabilmente portato la ragazza a scontrarsi con Henning (Matthias Zera)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze respinge Paul

Come vi abbiamo anticipato, il sommelier resterà così sconvolto dal comportamento della cugina da decidere non solo di troncare i rapporti con lei, ma anche di lanciarle un’accusa infamante: è diventata l’amante di un assassino! Delle parole che lasceranno il segno…

Turbata dalla frase pronunciata dal suo amato cugino – a cui è legata come se fosse un fratello – Constanze inizierà a dubitare della propria scelta di difendere Paul a spada tratta. Ed i suoi dubbi non faranno che crescere…

Sarà in queste circostanze che la von Thalheim scoprirà di aver ottenuto il lavoro dei suoi sogni e deciderà di festeggiare insieme a Paul. Peccato solo che – quando starà per fare l’amore con quest’ultimo – Constanze si bloccherà e respingerà il suo amato. Il fantasma della morte di Manuela ha dunque davvero distrutto il loro amore? Seguici su Instagram.