Tempesta d’amore: Erik decide di sposare Yvonne ma… | Anticipazioni tedesche

Fiori d’arancio sono in arrivo in Germania… oppure no? Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un personaggio amatissimo della soap deciderà infatti di fare il grande passo, senza però sapere che la sua amata ha altro per la testa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne ed Erik innamorati

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Yvonne sembra essere finalmente riuscita a conquistare Christoph (Dieter Bach) e ad assicurarsi una vita agiata. Qualcosa di imprevisto, però, rovinerà i suoi piani…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, con il tempo la donna finirà infatti per innamorarsi – ricambiata – di Erik Vogt (Sven Waasner), tanto da decidere per la prima volta in vita sua di seguire i sentimenti prima ancora dell’interesse personale!

Sarà così che Erik ed Yvonne diventeranno una coppia bellissima e decisamente solida, in grado di affrontare unita numerosi ostacoli. Almeno per ora…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik vuole sposare Yvonne

Finalmente felice per la prima volta dopo la dolorosissima fine della sua relazione con Ariane (Vola Wedekind), Erik vivrà così finalmente un periodo di stabilità e serenità dopo i primi anni burrascosi della sua permanenza al Fürstenhof.

E così, ormai certo di aver trovato la compagna della sua vita, l'uomo inizierà a pensare di "ufficializzare" la sua relazione con la Klee con un matrimonio! Emozionatissimo, Erik si preparerà dunque a chiedere a Yvonne di sposarlo. Ciò che però ignora è che quest'ultima gli sta nascondendo un terribile segreto che potrebbe distruggere entrambe le loro vite: ha un tumore! E ora?