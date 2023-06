Tempesta d’amore: Yvonne e Erik rivali sul lavoro! | Anticipazioni tedesche

Amore e lavoro si intrecceranno in modo inaspettato nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Ormai da tempo innamorati e unitissimi, Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Erik Vogt (Sven Waasner) si ritroveranno infatti improvvisamente su fronti contrapposti a causa del lavoro… Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik e Yvonne colleghi

In questo momento per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore è difficile immaginarsi Yvonne e Erik innamorati, e ancor meno come una coppia unitissima e solida. Sarà invece proprio quello che accadrà nei prossimi mesi come conclusione di un avvincente triangolo che vedrà Vogt scontrarsi con niente meno che Christoph (Dieter Bach) per il cuore della bella Klee.

Ebbene, alla fine sarà proprio Erik ad avere il meglio, ma gli scontri con l’albergatore lo porteranno a perdere il lavoro di direttore amministrativo del Fürstenhof, costringendolo a iniziare una nuova carriera come barista dell’hotel… esattamente come Yvonne!

Sarà così che i due innamorati si ritroveranno a lavorare fianco a fianco. Una situazione destinata però a cambiare velocemente quando verrà aperta una nuova, interessante posizione di lavoro: quella di direttore di sala del restaurante del Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik e Yvonne si sfidano per un posto di lavoro

Come prevedibile sia Erik che Yvonne saranno interessati al posto, ritrovandosi così a dover competere l’uno contro l’altro. Il risultato? Essendo entrambi qualificati, Werner (Dirk Galuba) deciderà di mettere i due fidanzati alla prova con una giornata di prova, promettendo di assumere il migliore. Le cose, però, non andranno come previsto…

Eh sì perché il posto di direttore di sala andrà a Erik, benché sia stata Yvonne ad ottenere il punteggio più alto dalla clientela dell’hotel! Inutile dire che la donna andrà su tutte le furie e – dopo aver invano tentato di far tornare Werner sui suoi passi – deciderà di rivolgersi a Christoph.

Sarà però proprio quando quest'ultimo prometterà di aiutarla che Yvonne si renderà conto di quanto quel lavoro sia importante per Erik. E così si ritroverà a dover scegliere tra la felicità dell'uomo che ama e la propria crescita professionale…