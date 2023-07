Tempesta d’amore: Gerry decide di non partire con Merle! | Anticipazioni italiane

Proprio quando sembravano avviati a iniziare una nuova vita insieme, Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner) affronteranno una crisi inaspettata, che metterà in serio pericolo il loro rapporto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle e Gerry verso l’Inghilterra

Si sono conosciuti solo poche settimane fa, eppure Gerry e Merle hanno già bruciato le tappe. Dopo essere passati nel giro di pochissimo tempo dal primo bacio alla prima notte insieme, i due fidanzatini prenderanno infatti presto una decisione decisamente coraggiosa: trasferirsi insieme in Inghilterra!

Come vi abbiamo anticipato, la Finow riceverà infatti un’allettante offerta di lavoro oltremanica e chiederà al fidanzato di seguirla, ricevendo un inaspettato “sì” come risposta. E così Gerry si preparerà a lasciare il Fürstenhof insieme alla donna che ama… ma andrà davvero fino in fondo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry decide di non partire

Inutile dire che la notizia dell’imminente partenza di Gerry spiazzerà un po’ tutti a Bichlheim, suscitando sentimenti misti. Benché felici per il fatto che Richter abbia finalmente trovato una compagna, Erik (Sven Waasner), Max (Stefan Hartmann) e Shirin (Merve Çakır) saranno infatti tutt’altro che entusiasti all’idea di separarsi da lui.

Ciononostante, i ragazzi organizzeranno comunque una bellissima festa di addio per Gerry, a cui regaleranno un album con i ricordi dei momenti passati insieme. E sarà proprio questo dono a scatenare qualcosa di inaspettato…

Sulla strada per l’aeroporto, Gerry si renderà infatti improvvisamente conto di non essere pronto a lasciare tutti i suoi amici. E così, seppur col cuore a pezzi, comunicherà a Merle di non poter partire insieme a lei per l’Inghilterra. E ora? Seguici su Instagram.