Tempesta d’amore: Henning falsifica le prove per rovinare Paul! | Anticipazioni italiane

Il “lato oscuro” di Henning von Thalheim (Matthias Zera) sta per venire alla luce! Solitamente un uomo mite ed onesto, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il cugino di Constanze (Sophia Schiller) dimostrerà di essere pronto a tutto pur di ottenere la propria vendetta contro Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning vuole vendetta

Un drammatico incidente del passato fa sta distruggendo due famiglie. Il piccolo Paul – all’epoca un bambino di appena dieci anni – si mise infatti al volante di uno shuttle, investendo ed uccidendo tragicamente la piccola Manuela von Thalheim, sorellina di Henning nonché cuginetta di Constanze.

Ad oltre vent’anni di distanza la verità è finalmente venuta alla luce, colpendo drammaticamente tutte le persone coinvolte: se Paul è dilaniato dai sensi di colpa, Constanze si è vista costretta a lasciarlo, mentre Henning non pensa ad altro che alla vendetta.

E sarà proprio il sommelier – sempre più ossessionato dal bisogno di punire i responsabili della morte della sorella – a dare inizio ad un’escalation destinata a portare ulteriori sofferenze a entrambe le famiglie, i Lindbergh e i von Thalheim.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning vuole rilasciare una falsa testimonianza

Determinato a “fare giustizia” Henning comunicherà a Constanze di aver deciso di procedere legalmente contro la nonna di Paul – Anna (Christiane Blumhoff) – l’unica persona adulta coinvolta nella vicenda. Peccato solo che la cugina gli spiegherà come una denuncia per omicidio non reggerebbe in tribunale…

Il risultato? Pronto a tutto pur di punire l’anziana, Henning si dirà pronto a commettere un crimine pure di vedere la donna dietro le sbarre: dichiarerà di aver visto lui stesso che Manuela era ancora viva dopo l’incidente! E a nulla varranno i tentativi di Constanze di dissuaderlo…

Il sommelier arriverà dunque a rilasciare una falsa testimonianza pure di colpire Paul, facendo condannare la sua amata nonna? Seguici su Instagram.