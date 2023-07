Tempesta d’amore: Henning interrompe la relazione con Shirin! | Anticipazioni italiane

Il dolore e la rabbia possono cambiare una persona e finire per coinvolgerne anche i rapporti umani. È ciò che accadrà a Henning von Thalheim (Matthias Zera), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore allontanerà anche la donna che ama in nome della sua sete di vendetta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning vuole denunciare Anna

La morte della sorellina Manuela – avvenuta ormai vent’anni fa in seguito ad un drammatico incidente – non ha mai dato pace a Henning. E così, quando la verità su quel terribile giorno è finalmente venuta fuori, tutto il dolore e la rabbia accumulati nel corso della vita sono esplosi in tutta la loro violenza…

Nonostante i tentativi di Constanze (Sophia Schiller) e Shirin (Merve Cakir) di guardare avanti e accettare l’accaduto, il sommelier è infatti determinato ad avere “giustizia” per la scomparsa della sorellina. Una giustizia che assumerà sempre più la forma di una vendetta…

Sarà così che pur di colpire Paul (Sandro Kirtzel) – non imputabile in quanto solo un bambino al momento dell’incidente – Henning deciderà di denunciarne l’amata nonna Anna (Christiane Blumhoff) per omicidio colposo. E, pur di assicurarsi una condanna, deciderà di rilasciare una falsa testimonianza!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning lascia Shirin

Eh sì, l’onesto sommelier sarà pronto a dichiarare di aver visto con i suoi stessi occhi che Manuela era ancora viva dopo l’incidente, ben sapendo che quelle parole – per quanto non vere – incastrerebbero l’anziana Anna. Non tutti però condivideranno la sua decisione…

Se Constanze proverà in ogni modo a dissuaderlo, Shirin non solo si dirà apertamente contraria al piano del sua amato, ma ne parlerà anche con l’amica Josie (Lena Conzendorf). Il risultato? Convinto che la fidanzata l’abbia pugnalato alle spalle e di non potersi più fidare di lei, Henning deciderà di prendersi una pausa dalla loro relazione!

Tra Henning e Shirin sarà dunque finita? E il sommelier andrà davvero fino in fondo con la sua falsa testimonianza?