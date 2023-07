Tempesta d’amore: Henning scopre che Paul è l’assassino di sua sorella! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più importanti di questa stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena! Nella prossime puntate italiane verrà infatti scoperto il terribile segreto del protagonista maschile della soap: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul sopraffatto dai sensi di colpa

Al Fürstenhof aveva trovato il lavoro dei suoi sogni e anche l’amore, ma poi tutto si è infranto quando un terribile ricordo è riaffiorato nella sua memoria. Da quando ha scoperto di essere l’assassino di Manuela von Thalheim, Paul non riesce infatti più a darsi pace. E poco importa se si sia trattato di un tragico incidente di cui lui non ha colpe…

Se già il peso sulla coscienza di aver spezzato una giovane vita non fosse sufficiente, Lindbergh è costretto a rivivere ogni giorno questo incubo in quanto la sua compagna – Constanze (Sophia Schiller) – altri non è che la cugina della sfortunata defunta.

Ebbene, se Paul sperava che il tempo potesse rendere più sopportabile la sua sofferenza, in realtà le cose non faranno che peggiorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning scopre che Paul ha ucciso Manuela

È stato proprio nel tentativo di rimediare a quanto accaduto che l’uomo ha commesso un grave crimine: sottrarre ben 100.000 euro dai conti del Fürstenhof per giocarseli in borsa, nella speranza di ottenere una somma sufficiente per riscattare la casa di famiglia dei von Thalheim.

Come sappiamo, purtroppo il piano di Lindbergh è fallito miseramente, finendo così per aggravare ulteriormente la situazione invece che risolverla. Non c’è dunque da stupirsi se quando si avvicinerà il compleanno di Henning (Matthias Zera) – il fratello maggiore della defunta Manuela – Paul scivolerà ancora una volta nella disperazione…

Dopo l’ennesimo violento attacco di panico, il ragazzo verrà soccorso da Josie (Lena Conzendorf), che proverà ancora una volta a convincerlo a liberarsi del peso che lo sta opprimendo confessando la verità. Se Paul sembrerà incline ad ascoltare i consigli dell’amica, però, Christoph (Dieter Bach) sarà assolutamente contrario!

Determinato a proteggere il suo “figlioccio” ad ogni costo, Saalfeld affronterà dunque Josie, intimandole di non spingere ulteriormente Lindbergh verso la confessione dell’omicidio di Manuela. Ciò che l’albergatore ignora, però, è che Henning sta ascoltando la conversazione… Come reagirà il sommelier alla scoperta che Paul è l’assassino di sua sorella? Seguici su Instagram.