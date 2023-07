Tempesta d’amore: Henning umilia Constanze! | Anticipazioni italiane

Per tutta la vita sono stati uniti come fratelli, ma ora tra Constanze (Sophia Schiller) e Henning (Matthias Zera) qualcosa si spezzerà. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due cugini si troveranno infatti inaspettatamente su fronti opposti, rischiando di perdersi per sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze difende Paul

Unitissimi fin da bambini, Henning e Constanze si sono legati ancora di più dopo la tragica morte di Manuela, la sorellina del sommelier nonché cuginetta della bella avvocatessa. Proprio quel dramma che li aveva tanto uniti da bambini, però, rischierà di dividerli…

Come sappiamo, da qualche giorno è venuta alla luce la terribile verità sulla morte di Manuela: fu Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ad investirla accidentalmente, dopo essersi messo il volante di una navetta nonostante fosse solo un bambino. Una rivelazione che scatenerà reazioni molto diverse all’interno della famiglia von Thalheim…

Se Henning riverserà su Paul tutta la sua rabbia, Constanze prenderà invece le difese del fidanzato, dichiarando di ritenerlo innocente: dopotutto era solo un bambino all’epoca della tragedia. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning chiude i rapporti con Constanze

Inutile dire che l’atteggiamento della von Thalheim stupirà tutti, a partire da Paul stesso! Il ragazzo resterà così colpito dalla generosità della fidanzata, da decidere di rinunciare al suo iniziale piano di lasciare per sempre il Fürstenhof. Henning, invece, non la vedrà allo stesso modo…

Divorato dalla rabbia e dal dolore, il sommelier proverà più volte a far “ragionare” l’amata cugina e riportarla dalla propria parte. Tutto, però, sarà inutile: benché addolorata per la situazione, l’avvocatessa resterà infatti ferma sulle proprie posizioni.

Il risultato? Henning resterà così sconvolto dalla risposta della cugina, da arrivare non solo a chiudere totalmente i rapporti con lei, ma anche a umiliarla profondamente con delle parole durissime: Costanze dovrebbe vergognarsi ad andare a letto con l’assassino di sua sorella! Un’accusa che non resterà senza conseguenze… Seguici su Instagram.