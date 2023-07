Tempesta d’amore: Josie riottiene il lavoro (con un aiuto a sorpresa) | Anticipazioni italiane

Finalmente una buona notizia è in arrivo per Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista riuscirà infatti a riottenere il suo amatissimo lavoro grazie alla propria tenacia (e ad un aiuto inaspettato…) Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André licenzia Josie

Talento e temperamento: due qualità tipiche dei grandi chef, ma che possono causare qualche problema quando si è ancora alle prime armi. Lo sa bene Josie, che proprio a causa del suo carattere si è vista licenziare per ben due volte!

Riammessa da qualche mese nella cucina di André (Joachim Lätsch) dopo essere stata licenziata in tronco, la giovane aspirante cuoca rivivrà ancora una volta l’incubo quando scambierà per errore un ingrediente provocando uno shock anafilattico a Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), la nuova fidanzata di Konopka.

Sconvolto per l’accaduto, quest’ultimo caccerà infatti la sua tirocinante, mettendo così fine al suo sogno di diventare una grande chef. Ma sarà davvero una decisione definitiva?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie riottiene il lavoro

Josie sarà convinta di sì: dopotutto André le aveva più volte ripetuto che non le avrebbe concesso altre chance. A pezzi, la ragazza raccoglierà dunque le sue cose e si preparerà a lasciare il Fürstenhof. Prima, però, ci terrà a scusarsi personalmente con Bettina…

Ebbene, quest’ultima resterà così colpita dalle parole della giovane Klee da decidere di mettere una buona parola con lei con il fidanzato. Nel frattempo, anche Erik (Sven Waasner) parlerà con Josie, convincendola a lottare per il suo lavoro.

Il risultato? L’indomani Josie affronterà André, chiedendogli un’ultima chance e dicendosi disposta ad abbandonare il corso di formazione in cioccolateria pur di potersi dedicare al 100% al lavoro in cucina. Una proposta che (complice anche l’influenza di Bettina) convincerà lo chef.

Sarà così che Josie riotterrà la sua posizione di tirocinante. Il suo destino lavorativo, però, ha ancora molte sorprese da offrirle… Seguici su Instagram.