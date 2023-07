Tempesta d’amore: Max sviluppa l’istinto paterno per Anton. Ma poi… | Anticipazioni italiane

Per mesi Max Richter (Stefan Hartmann) è rimasto fermo nella sua convinzione di non volere figli, tanto da rischiare di perdere tutto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il fitness trainer scoprirà di avere un lato nascosto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Max genitori affidatari

Benché innamoratissimi, Max e Vanessa (Jeannine Gaspár) sono stati più volte sul punto di lasciarsi definitivamente a causa di un argomento su cui hanno posizioni inconciliabili: la famiglia. Se la Sonnbichler sogna da sempre di diventare madre, il fitness trainer non ne voleva infatti sapere all’idea di diventare genitore.

Come sappiamo, alla fine Richter ha capitolato, dicendosi pronto a mettere il sogno della sua amata davanti ai propri desideri pur di non distruggere la loro relazione. I suoi buoni propositi sono stati però messi a dura prova quando Vanessa ha preso una decisione alquanto impegnativa: prendersi cura di un neonato per un mese intero!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si lega ad Anton

Inutile dire che per Max si è trattato di un vero e proprio shock: il bambino – Anton – è infatti molto più impegnativo di quanto si fosse immaginato! Non c’è dunque da stupirsi se il fitness trainer ha sfruttato ogni occasione per “cedere” il neonato ad altre persone. Un comportamento che sta preoccupando non poco Vanessa…

Vedendo l'atteggiamento del fidanzato, la ragazza inizierà infatti a temere che quest'ultimo non svilupperà mai l'istinto paterno. Un timore che si rivelerà infondato! Con il tempo, infatti, Max si legherà sempre più al piccolo Anton, fino a diventare un "padre adottivo" esemplare! E sarà proprio allora che il fitness trainer verrà messo di fronte ad una dura prova…