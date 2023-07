Tempesta d’amore: Merle e Gerry decidono di trasferirsi in Inghilterra! | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio shock sta per sconvolgere il Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner) prenderanno infatti una decisione destinata a portarli lontani dai loro affetti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle torna a Bichlheim

Chi non credeva in un futuro per la relazione tra Gerry e Merle si è dovuto ricredere. Ormai insieme da settimane, i due ragazzi sono più uniti ed innamorati che mai, tanto che l’amore impossibile di Richter per Shirin (Merve Çakır) sembra ormai un lontano ricordo.

Nemmeno l’assenza di Merle – allontanatasi da Bichlheim per onorare un impegno di lavoro in Inghilterra – ha potuto intaccare il legame tra la ragazza ed il suo amato… anzi! Dopo il rientro della Finow al Fürstenhof, i due innamorati si sono riscoperti ancora più uniti. Una buona prova, però, li attende…

Tornata da poco a casa dopo la sua trasferta di lavoro, Merle riceverà infatti una notizia spiazzante: il suo lavoro è stato apprezzato a tal punto che il cliente vuole che lei si trasferisca in Inghilterra! Una novità dolce-amara per la ragazza…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle e Gerry verso l’Inghilterra

Se da una parte sarà entusiasta di questa incredibile opportunità professionale, infatti, dall’altra temerà che il suo rapporto con Gerry finirà per soffrirne. E così, proprio quando il suo amato si stava rassegnando all’idea di una relazione a distanza, gli farà una proposta inaspettata: trasferirsi in Inghilterra insieme a lei!

Inutile dire che Gerry resterà spiazzato di fronte all’offerta di Merle, ma non ci vorrà molto prima di capire che il suo amore per la fidanzata viene prima di tutto. Sarà così che Richter deciderà di trasferirsi insieme alla sua amata in Inghilterra!

Il fratello di Max (Stefan Hartmann) è dunque destinato ad uscire di scena insieme alla Finow? Per ora vi anticipiamo che in questa trama non mancheranno i colpi di scena… Seguici su Instagram.