Tempesta d’amore: Paul decide di fuggire dal Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Una decisione sofferta è in arrivo per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista dovrà infatti affrontare le proprie responsabilità, arrivando a fare una scelta inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul confessa la verità a Constanze

Per mesi i sensi di colpa lo hanno dilaniato, ma ora è finalmente arrivato il momento di togliersi quel peso sulla coscienza che lo stava lentamente schiacciando. Dopo aver a lungo tentato di nascondere le proprie responsabilità nella morte di Manuela von Thalheim, Paul Lindbergh ha infatti visto smascherato il suo terribile segreto. E le conseguenze non si faranno attendere…

Il primo a venire a conoscenza della verità è stato Henning (Matthias Zera) grazie ad una conversazione tra Christoph (Dieter Bach) e Josie (Lena Conzendorf) da lui casualmente origliata. Come prevedibile, il sommelier è rimasto sconvolto dalla sua terribile scoperta e ha riversato su Paul tutta la sua rabbia. Ciononostante, ha permesso a Lindbergh di confessare lui stesso le sue colpe a Constanze (Sophia Schiller). Come reagirà quest’ultima?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul decide di andarsene

Sconvolta di fronte alle parole del suo amato, Constanze non saprà come reagire e si precipiterà da Henning per un mutuo supporto. Mentre i due cugini si consoleranno a vicenda pensando a come affrontare questa drammatica situazione, Paul si sentirà invece più solo che mai…

Nonostante il supporto continuo di Christoph e Josie, Lindbergh sarà infatti devastato dalla situazione, specialmente perché gli sarà chiaro che la sua relazione con Constanze non ha più un futuro.

E così, non sapendo come affrontare la costante presenza di Henning e Constanze, Paul prenderà una decisione molto sofferta: fuggire dalla situazione e abbandonare il Fürstenhof, lasciandosi ancora una volta alle spalle un capitolo doloroso della sua vita. Qualcuno lo fermerà? Seguici su Instagram.