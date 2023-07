Tempesta d’amore: Robert e Lia, la proposta di matrimonio da favola! | Anticipazioni italiane

Era nell’aria ormai da tempo, ma ora il grande momento è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) deciderà infatti finalmente di fare il grande passo insieme al suo nuovo grande amore: Lia Holle (Deborah Müller)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert vuole chiedere a Lia di sposarlo

Quando anche il suo secondo matrimonio è fallito, Robert aveva giurato a se stesso di non sposarsi più. Qualcosa, però, è cambiato… o meglio, qualcuno! Quando ha ritrovato Lia, l’albergatore si è infatti lasciato nuovamente andare all’amore, ma sono stati paradossalmente gli intrighi di Ariane (Viola Wedekind) a fargli capire quanto la Holle sia importante per lui.

E così, dopo aver scoperto le bugie della dark lady ed essere finalmente tornato insieme alla sua Lia, Robert si renderà finalmente conto che quest’ultima è la donna della sua vita. E così Saalfeld inizierà a pensare di fare il grande passo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert organizza una sorpresa romantica

Nonostante le iniziali titubanze, l’albergatore si preparerà dunque a chiedere alla sua amata di diventare sua moglie. Un’occasione per cui deciderà di organizzare una sorpresa romantica davvero eccezionale: porterà la fidanzata con una carrozza nel bosco, dove avrà disseminato dei cuori per formare un sentiero fino ad una baita romantica.

Insomma, Robert farà davvero le cose in grande e – anche se un imprevisto rischierà di far saltare tutto – il suo impegno verrà premiato: al settimo cielo per la felicità, Lia accetterà con gioia di diventare sua moglie!

Per questa bellissima coppia è dunque in arrivo il tanto agognato lieto fine? Per ora possiamo anticiparvi che le cose non andranno esattamente come previsto…