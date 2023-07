Tempesta d’amore: Robert e Michael rivali in amore per il cuore di… | Anticipazioni tedesche

Interessanti novità sono in arrivo dalla Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore due dei personaggi più amati della soap diventeranno infatti rivali in amore, a causa di una bellissima donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert si innamora di Nicole

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Robert (Lorenzo Patané) e Lia (Deborah Müller) sono ormai ad un passo dalle nozze. Nozze che, però, purtroppo non arriveranno mai!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la Holle resterà infatti così traumatizzata dall’incubo vissuto a causa di Ariane (Viola Wedekind) da decidere di andarsene per sempre dal Fürstenhof, distruggendo la sua relazione con Robert.

Quest’ultimo si ritroverà così ancora una volta col cuore spezzato, ma sarà proprio quando penserà di essere destinato a restare solo per sempre che nella sua vita comparirà una bellissima donna che gli ruberà il cuore Nicole Alves (Dionne Wudu)!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Nicole acquista il Cafè Liebling

Come anticipato qualche mese fa, Nicole verrà assunta come nuova governante del Fürstenhof e farà subito colpo su Robert. Quando però quest’ultimo scoprirà che la nuova arrivata è legatissima ad Alexandra (Daniela Kiefer), finirà per distaccarsi, convinto di non potersi fidare di lei.

Ebbene, con il tempo Saalfeld si accorgerà del proprio errore: la Alves dimostrerà infatti non solo di avere un grande cuore, ma anche di pensare con la propria testa e di non avere nessuna intenzione di farsi condizionare dagli Schwarzbach.

Sarà proprio per poter affermare la propria indipendenza che la donna darà le dimissioni e rileverà il Cafè Liebling, diventandone comproprietaria insieme a Michael (Erich Altenkopf). E quest’ultimo non resterà a lungo solo un socio in affari…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael e Robert rivali per Nicole

Il medico inizierà infatti un’intensa corrispondenza epistolare con Nicole sotto falso nome. Corrispondenza che finirà per farlo innamorare! Peccato solo che la donna sarà convinta che l’uomo che le invia quei dolci messaggi sia in realtà Robert, a cui si avvicinerà sempre di più…

Chi tra Michael e Robert riuscirà a conquistare il cuore di Nicole? E, soprattutto, l’amicizia tra i due uomini verrà intaccata da questo inaspettato triangolo amoroso? Seguici su Instagram.

(Puntate 4074-95, in onda in Germania dal 4 agosto al 1° settembre 2023)