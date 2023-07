Tempesta d’amore: Valentina salva un truffatore e trova l’amore! | Puntate tedesche

Sarà un rientro decisamente movimentato quello di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) al Fürstenhof! Nell’arco di poche settimane, la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) si ritroverà infatti coinvolta in legami affettivi con ben tre uomini diversi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina si dichiara a Noah

Da tempo ormai vi stiamo parlando del chiacchieratissimo ritorno in scena di Valentina, che ricomparirà al Fürstenhof dopo la dolorosa fine della sua storia d’amore con Fabien (Lukas Schmidt). Come vi abbiamo ampiamente anticipato, poco dopo il suo ritorno la giovane Saalfeld perderà la testa per il padre del suo ex – Michael (Erich Altenkopf) – salvo poi innamorarsi di un suo coetaneo: Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse).

Ebbene, purtroppo il tempismo non sarà dalla parte della giovane Saalfeld: Noah – che era stato a lungo segretamente innamorato di lei – inizierà infatti una relazione con la nuova cuoca del Fürstenhof: Greta Bergmann (Laura Osswald). E così, quando Valentina gli confesserà di amarlo, Schwarzbach si ritroverà a dover fare i conti con i propri sentimenti per due donne diverse…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Otto si innamora di Valentina

Sarà in questa già complessa situazione che al Fürstenhof comparirà un nuovo personaggio: Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), una vecchia conoscenza di Greta e Noah. A causa di un’infanzia difficile, Otto finì infatti per diventare un bullo, rovinando la vita di Noah.

Ebbene, sarà proprio la speranza di poter fare soldi facili che il giovanotto arriverà a Bichlheim, dove proverà a ricattare Greta e a commettere dei furti. Il piccolo criminale verrà però smascherato da Valentina, che però mostrerà un’inaspettata comprensione nei suoi confronti, tanto da decidere di procurargli un lavoro al Fürstenhof!

Il risultato? Otto finirà per innamorarsi della sua benefattrice, che deciderà di conquistare a qualunque costo. E così, quando scoprirà che il cuore della sua amata batte per Noah, Otto si preparerà a combattere…

Chi tra Otto e Noah riuscirà a conquistare la bella Saalfeld? Non ci resta che le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo! Seguici su Instagram.