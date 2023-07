Tempesta d’amore: Werner spinge Robert tra le braccia di Ariane! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Per allontanare suo figlio da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), non si è fermato davanti a nulla. Eppure nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà proprio Werner Saalfeld (Dirk Galuba) a spingere Robert (Lorenzo Patané) tra le braccia della loro più acerrima nemica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane offre le sue azioni a Robert

Può Robert perdonare Ariane per tutto il male che quest’ultima ha fatto a lui ed alla sua famiglia? Chiunque con un minimo di senno direbbe di no, eppure la Kalenberg non è dello stesso avviso…

Tornata al Fürstenhof a sorpresa grazie ad un’alleanza forzata con Christoph Saalfeld (Dieter Bach), la dark lady ha infatti subito fatto capire di essere determinata a riconquistare Robert a qualunque costo.

E così, dopo essere stata ripetutamente respinta dal suo amato, Ariane farà a quest’ultimo un’offerta davvero incredibile: è disposta a cedergli tutte le sue azioni del Fürstenhof, se lui le concederà un’altra chance.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner spinge Robert verso Ariane

Inutile dire che Saalfeld non potrà credere alle proprie orecchie: come può una donna intelligente come la Kalenberg pensare seriamente di poter comprare i suoi sentimenti? Eppure la dark lady non starà affatto scherzando, tanto che chiederà aiuto ad un’esterrefatta Constanze (Sophia Schiller) per redigere un contratto che costringe il suo amato a sposarla!

Ebbene, se chiunque reagirà con sconcerto al comportamento di Ariane – tanto che la stessa Constanze si rifiuterà di assecondare le assurde richieste della sua cliente – ci sarà però chi vedrà invece nell’apparente follia della Kalenberg un’incredibile opportunità.

Stiamo parlando di Werner! Benché odi Ariane con tutto se stesso, l’anziano albergatore non vorrà infatti lasciarsi sfuggire l’occasione di riavere il controllo dell’intero Fürstenhof per poi liberarsi definitivamente della dark lady. E così l’uomo spingerà il figlio ad assecondare la Kalenberg… Robert lo asseconderà? Seguici su Instagram.