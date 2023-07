Tempesta d’amore: Yvonne smaschera Bettina… e la ricatta! | Anticipazioni italiane

Guai in vita per Bettina Schönefeld (Natalie Hünig)! Dopo aver ingannato per settimane il povero André Konopka (Joachim Lätsch), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la cuoca si ritroverà infatti a fare i conti con un’antagonista inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bettina vuole derubare André

Ormai da qualche settimana nella vita di André è entrata una nuova donna che sembra avere tutte le carte in regola per diventare la compagna perfetta per lo chef: Bettina Schönefeld. Peccato solo che quest’ultima non sia l’angelo che fa credere di essere…

Come sospettato da Rosalie (Natalie Alison), infatti, la nuova arrivata non è affatto innamorata di Konopka e sta simulando dei sentimenti unicamente per interesse. Poco dopo la comparsa di Bettina, André ha infatti scoperto di essere stato nominato sul testamento del ricchissimo Eduard Winter. E, inutile dirlo, non si tratterà di una coincidenza…

La Schönefeld era infatti già a conoscenza dell’imminente ricchezza dello chef ed ha avvicinato quest’ultimo con l’unico obiettivo di mettere le mani sull’eredità che presto riceverà. Un obiettivo per cui non si fermerà di fronte a nulla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne ricatta Bettina

Pronta a tutto pur di arricchirsi a spese di André, Bettina riuscirà prima a farsi regalare una bicicletta elettrica e poi architetterà un diabolico intrigo mirato a spillare al povero chef altri soldi: simulerà un incidente, sostenendo di aver perso il controllo della propria e-bike e di aver colpito un’auto causando danni per ben 30.000 euro!

Sulla carta il piano sembrerà perfetto: dal momento che la bicicletta non era assicurata, Konopka dovrà infatti sborsare di tasca propria il denaro e non sospetterà affatto di essere vittima di una truffa. Purtroppo per la Schönefeld, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Yvonne (Tanja Lanäus) sorprenderà infatti Bettina mentre sta distruggendo la propria e-bike nella speranza di rendere più credibile il proprio racconto e capirà subito che la donna è una truffatrice. E così la Klee metterà dunque la Schönefeld davanti ad un ultimatum: se non confesserà subito la verità ad André, sarà la stessa Yvonne a smascherarla! Per Bettina sarà dunque la fine?