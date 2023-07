Terra amara: Fikret non piace proprio a tutti… | Trama 11 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 11 luglio 2023

Fekeli ha a che fare con Fikret, figlio di suo fratello Musa, sparito da Cukurova quando aveva solo quattro anni. Fekeli insiste affinché il parente si stabilisca a casa sua e lui, dopo un minimo di resistenza, finisce per accettare. Sia Cetin che Behice hanno però qualche remora nei confronti del nuovo arrivato. Yilmaz dice a Fekeli di essere contrario alla propria adozione legale e si giustifica con il senso di colpa nei confronti del padre biologico (in realtà il suo pensiero va a Zuleyha e al loro piano per tornare insieme)… Seguici su Instagram.