Terra amara: Yilmaz firma una dichiarazione a Demir | Trama 16 luglio 2023

Il dialogo tra Mujgan e Zuleyha viene sentito da Sermin, che – neanche a dirlo – si affretta a raccontare tutto a Demir. Nonostante non si fidi troppo della parente, Demir chiede alla polizia di capire a chi appartenga la pistola con la quale è stata colpita Zuleyha. Dopo aver avuto una risposta inaspettata e sconvolgente, l’uomo va a casa di Fekeli per un confronto.

Demir ha scoperto che è stata Mujgan a sparare a Zuleyha, di conseguenza va a casa di Fekeli dove minaccia Yilmaz di denunciarla al Procuratore se lui non rinuncerà a compare le quote della holding di Hunkar. Come garanzia, Yilmaz deve firmare una dichiarazione in cui ammette le responsabilità di Mujgan e autorizza Demir a consegnarla al Procuratore se non terrà fede alla sua parola. Poco prima, Yilmaz ha chiesto ad un amico di rimediargli cinque passaporti falsi: uno per lui stesso, uno per Zuleyha e tre per i bambini… Seguici su Instagram.