Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 17 luglio 2023

Zuleyha e Yilmaz sono ancora intenzionati a fuggire in Germania, dove hanno degli amici che li aiuteranno a rifarsi una vita insieme. Mujgan, nel frattempo, è pronta alla decisione di chiedere il divorzio ma, davanti all'eventualità che Yilmaz non le voglia affidare il figlio Kerem Ali, si convince che sia necessario sopportare in silenzio e accettare la situazione per quella che è…