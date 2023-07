Terra amara: Zuleyha “salva” Mujgan | Trama 18 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 18 luglio 2023

Intuendo che Mujgan ha sparato a Zuleyha, il procuratore chiama entrambe per interrogarle, ma Zuleyha dichiara di aver cercato di uccidersi facendo crollare le accuse nei confronti di Mujgan. Demir arriva alla tenuta accompagnato dai gendarmi per riprendersi Zuleyha e i bimbi. Ma non tutto andrà come voleva… Fekeli dà conforto a Hunkar, che si sente in colpa verso Zuleyha e Yilmaz ed è rimasta delusa dal comportamento di Demir (rifugiatosi da Sevda)…. Seguici su Instagram.