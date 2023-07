Terra amara: Zuleyha pensa che Hunkar voglia vendicarsi di… | Trama 20 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 20 luglio 2023

Hunkar ha ormai capito che Yilmaz e Zuleyha intendono scappare da Cukurova e assicura a Yilmaz che li lascerà partire per compensare in qualche modo gli errori passati. Zuleyha sospetta che si tratti di una vendetta verso Demir e Hunkar non dice di no ma sostiene di farlo anche per il loro bene. Behice dice a Sermin e Fusun che Mujgan è stata accusata del tentato omicidio di Zuleyha in quanto l’arma con la quale quest’ultima ha tentato di farla finita è registrata a nome di Yilmaz… Seguici su Instagram.