Terra amara: Zuleyha riuscirà a fuggire con Yilmaz? | Trama 23 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 23 luglio 2023

Yilmaz e Zuleyha sono felicemente in procinto di scappare in Germania portando con loro i rispettivi figli. Ma Demir riesce a fermare Zuleyha quando lei si trova già sulla strada che la sta conducendo all’appuntamento con il suo amato. Quest’ultimo pensa che Hunkar abbia tradito la promessa di sostenere la fuga e così la porta in un capanno, dove le punta una pistola contro per farla fuori; a quel punto Fekeli, messo in allerta da Gulten, si mette alla ricerca dei due.

Mujgan, rimproverata da Fekeli, entra in ansia e litiga con Behice, a sua volta duramente redarguita dallo stesso Fekeli; invece Demir ha una discussione con Sevda, che difende Zuleyha dalla sua furia. Fikret, a cui Yilmaz immaginava di lasciare l'azienda cotoniera, si è ormai perfettamente calato nel ruolo di imprenditore. Intanto gli uomini di Ankara mettono a punto l'assassinio di Fekeli…