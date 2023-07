Terra amara: Hunkar disconosce Demir! | Trama 3 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 3 luglio 2023

Alle nozze di Sabahattin e Julide, Demir dice platealmente che Sevda, l’amante di suo padre, viene da lui considerata come una seconda madre. A quel punto Hunkar è sconvolta dalle parole del figlio e lo disconosce! Come se non bastasse, Sermin decide di tirare della vernice rossa a Julide. Rientrata a casa, Sevda riesce a convincere Demir a tentare una riconciliazione con Hunkar, che però è ancora furiosa e dà via tutti i vestiti del figlio. Seguici su Instagram.