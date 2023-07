Terra amara: Zuleyha caccia Demir e Yilmaz! | Trama 30 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 30 luglio 2023

Zuleyha e Yilmaz sono in ospedale e incontrano Mujgan: quest’ultima decide di aiutare Adnan ma Zuleyha è spaventata e si oppone, facendo allontanare la dottoressa. Demir e Hunkar fanno pace. Azize esce dalla tenuta pensando di andare in gendarmeria, ma due donne la derubano e la abbandonano nel bosco.

I medici riescono a salvare la vita del piccolo Adnan, ma Demir e Yilmaz continuano i loro litigi riguardo alla paternità del bambino; a quel punto Zuleyha caccia entrambi dalla stanza di Adnan e dice loro di non volere nessuno dei due come padre del bambino fino a quando non penseranno esclusivamente al suo bene. La presenza di Yilmaz in ospedale incuriosisce gli abitanti di Cukurova, che iniziano a ritenere che sia lui il vero padre di Adnan; il gossip si diffonde velocemente per tutta la città e fa innervosire Mujgan…