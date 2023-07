Terra amara: Yilmaz a un passo dall’eliminare Hunkar! | Trama 5 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 5 luglio 2023

Yilmaz ora sa che Adnan è in realtà suo figlio e vuole vendetta: l'uomo si nasconde nella casa della famiglia Yaman e intende far fuori Hunkar; verrà fortunatamente dissuaso dall'arrivo del piccolo Adnan. Fikret evita per un soffio di investire Sermin e, dispiaciuto per l'accaduto, vorrebbe accompagnarla in ospedale per farla visitare. Zuleyha vuole che Sabahattin la dimetta e chiede a Gulten di aiutarla a riprendere in mano la sua vita…