Terra amara: Fekeli rivede Fikret | Trama 9 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 9 luglio 2023

Fekeli tenta di convincere Yilmaz che Mujgan non avrebbe mai cercato di ammazzare Zuleyha. Cetin dice a Fekeli e Yilmaz che Hunkar, pur di salvaguardare Zuleyha e i bambini, ha fatto sì che Demir non entrasse nella villa. Demir parla a Sevda del fatto che Hunkar non lo ha fatto entrare nella villa e lo ha pure minacciato con un fucile. Zuleyha perdona Hunkar per il male che le ha fatto.

Cetin riferisce a Fekeli di essersi accorto di un'auto sospetta, targata Istanbul e guidata da uno sconosciuto. Cetin scopre dove vive l'uomo e con Fekeli si reca da lui. In quel modi, Fekeli scoprirà che si tratta di suo nipote Fikret. Alle nozze di Sabahattin arriva Demir insieme a Sevda. Sermin, presente alla scena, va a dirlo a Hunkar che si precipita alla cerimonia. Presa la parola, Demir dichiara che Sevda è stata l'amante del padre e che per lui rappresenta davvero una seconda madre. Hunkar assiste attonita….