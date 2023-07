Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet assiste ad un bacio tra Mujgan e Fikret

Fino a che punto, in seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), la vedova Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e Fikret Fekeli (Furkan Palali) potranno nascondere che c’è del tenero tra di loro? Pochissimo tempo, dato che nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) si troverà ad assistere ad un bacio tra i due e porrà l’accento sulla questione…

Terra Amara, news: cresce l’intesa tra Mujgan e Fikret

Prima di tutto, è bene precisare che Fikret comincerà a sentirsi attratto da Mujgan prima ancora della morte di Yilmaz, ma nonostante ciò rispetterà sempre il matrimonio piuttosto zoppicante tra i due. Quando Yilmaz passerà a miglior vita a causa di un incidente stradale, Fikret sentirà di dover appoggiare la dottoressa nel difficile momento che starà attraversando e, dato che passerà tantissimo tempo con lei, finirà per baciarla.

In una prima circostanza, Fikret tenderà a tirarsi indietro perché, essendo il figlio illegittimo segreto di Adnan Yaman, avrà iniziato la sua vendetta contro il fratellastro Demir (Murat Unalmis) con la complicità dell’ex Ümit Kahraman (Hande Soral). Col trascorrere dei giorni, l’intesa con Mujgan non farà però che crescere e Fikret le darà un altro bacio. Stavolta a mettere uno stop sarà la stessa dottoressa…

Terra Amara, trame: Mujgan vuole sicurezze da Fikret

Eh sì: visto che sarà ancora scottata dal suo matrimonio burrascoso con Yilmaz, Mujgan chiederà a Fikret di avvicinarsi a lei in maniera sentimentale soltanto se è completamente sicuro di ciò che prova nei suoi riguardi, motivo per il quale gli darà del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Un consiglio che il giovane Fekeli sembrerà rispettare per qualche ora, poiché quella sera stessa avrà modo di parlare con Mujgan e le darà un altro bacio, confermando che sente davvero di essere interessato a lei.

Un avvicinamento decisamente romantico che avrà un testimone, ossia Ali Rahmet, il quale resterà attonito alla visione e si recherà alla tomba di Yilmaz in cerca di una risposta per capire come comportarsi. Ciò farà quindi da preludio ad un’iniziativa del buon padrino…

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet vede il bacio tra Mujgan e Fikret e…

Possiamo anticiparvi che Ali Rahmet chiederà a Fikret di potergli parlare a quattr’occhi. Una volta che saranno rimasti da soli, l’uomo farà quindi presente al nipote di avere assistito al suo bacio con Mujgan e si dirà disposto ad accettare la loro relazione, a patto che lui sia completamente sincero con la dottoressa e non la faccia più soffrire.

Insomma, Ali Rahmet darà il suo benestare alla liaison perché si fiderà ciecamente di Fikret. La storyline sarà dunque abbastanza delicata: in questa fase della storia, il Fekeli Senior ignorerà infatti che il ragazzo non è figlio naturale del fratello Musa e non avrà idea della vendetta che starà portando avanti contro i Yaman. Non è detto però che il segreto resti tale a lungo… Seguici su Instagram.