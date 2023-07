Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet non riesce a dimenticare Hunkar

Tra non troppo tempo, i telespettatori che seguono le puntate italiane di Terra Amara assisteranno alla morte di Hunkar Yaman (Vahide Percin). Quest’ultima verrà infatti brutalmente uccisa da Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), che agendo in quel modo le impedirà di rivelare a tutti quanti che si è macchiata degli omicidi dei suoi due precedenti mariti. Un’uscita di scena che spingerà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) nello sconforto più totale.

Terra Amara, news: Fekeli non si dà pace per la morte di Hunkar

La storyline terrà infatti banco per diverse settimane, anche quando Ali Rahmet dovrà affrontare pure la morte improvvisa del figlioccio Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Il buon padrino non riuscirà a darsi pace per le disgrazie che gli sono capitate e il pensiero andrà sempre a Hunkar, che ha amato a distanza per oltre quarant’anni e che ora stava per sposare.

Proprio per questo, Ali Rahmet vorrà essere presente ad un’asta benefica allestita da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), con l’aiuto di Sermin Yaman (Sibel Tascioglu), per aiutare i bambini in difficoltà. L’oggetto dell’asta sarà infatti costituito dai vestiti che appartenevano a Hunkar, e così Ali Rahmet si renderà protagonista di un gesto carico di romanticismo…

Terra Amara, spoiler: il bell’acquisto di Ali Rahmet

Nel corso della serata, alla quale parteciperanno tantissimi benestanti di Cukurova, lo sguardo di Ali Rahmet si poserà su un vecchio scialle di Hunkar, attraverso il quale lui sentirà ancora il profumo che era solita mettere la sua amata. Prima di dare inizio all’asta, Ali Rahmet si confronterà quindi con Zuleyha e, in cambio di 5.000 lire turche, le chiederà di poter acquistare il foulard, diventandone di fatto il proprietario.

Una richiesta che la Altun accetterà immediatamente, rendendo partecipi tutti quanti del perché l’oggetto sia diventato direttamente di Ali Rahmet senza passare dall’asta organizzata con Şermin. Tale azione colpirà positivamente i presenti, testimoni del grande amore che lega Ali Rahmet a Hunkar anche dopo la morte.

Terra Amara, trame: Ali Rahmet giura amore eterno a Hunkar

Non a caso, appena andrà via dall’evento, Ali Rahmet stringerà il foulard attorno a sé e, con le lacrime agli occhi, giurerà amore eterno a Hunkar, dicendo al cielo che l’amerà per sempre fino al suo ultimo soffio di vita. Prima di farlo, Fekeli vorrà però scoprire chi ha ucciso Hunkar e, ve lo diciamo fin da ora, non mancherà tantissimo alla risoluzione del giallo.

Ma in che modo tutti quanti scopriranno che è stata Behice a macchiarsi dell'omicidio di Hunkar? Ne parleremo in uno dei nostri prossimi post…