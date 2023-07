Terra Amara, anticipazioni: Behice trova i soldi di Yilmaz ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara verranno finalmente ritrovati i tantissimi soldi dell’eredità del defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Tuttavia, per uno scherzo del destino, Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) non potrà entrarne in possesso come desidera. Cerchiamo di capirne il motivo…

Terra Amara, news: l’eredità di Yilmaz

La trama, ovviamente, partirà in seguito alla morte di Yilmaz, che perderà la vita al termine di un bruttissimo incidente stradale. A quel punto, nonostante il lutto che ha colpito la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) e il piccolo Kerem Alì, Behice verrà ossessionata da un unico pensiero: prendere per sé tutti i soldi del defunto “parente acquisito” e lasciare Cukurova per trasferirsi nuovamente a Istanbul.

Behice resterà quindi attonita quando il suo legale la renderà partecipe del fatto che, poco prima di morire, Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni – corrispondenti a circa trenta milioni di lire turche – alla già defunta Hunkar (Vahide Percin) per poter fuggire con la sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) in Germania. Una notizia che manderà su tutte le furie la Hekimoglu Senior, la quale riuscirà a convincere Mujgan del fatto che ad esserseli intascati è stata proprio la Altun. La verità sarà però un’altra…

Terra Amara, spoiler: ecco dove sono i soldi di Yilmaz

Eh sì: tutto quanto emergerà in seguito ad un’asta benefica che Zuleyha organizzerà con Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) e dove venderà gli abiti che appartenevano a Hunkar. Oltre ai tantissimi soldi ricavati dai vestiti, Zuleyha deciderà di donare ad un’associazione per i bambini disagiati un terreno che appartiene alla sua famiglia.

Durante i lavori di edificazione di quel territorio, una macchina scavatrice tirerà fuori una valigia piena zeppa di denaro, con grosso stupore di Gaffur (Bulent Polat) che si intascherà qualche banconota. Ad assistere alla scena ci sarà anche Behice, la quale darà immediatamente di matto e cercherà di portare via la borsa, asserendo che quel denaro è di Yilmaz e che dunque spetta a lei, Mujgan e Kerem Alì. Ovviamente, i funzionari glielo impediranno, anche perché i soldi apparterranno ormai allo Stato dato che risultano di proprietà ignota. L’unica, secondo la legge, a poterli reclamare sarà infatti Zuleyha, colei che ha donato il terreno.

Terra Amara, trame: Zuleyha restituirà i soldi a Mujgan?

In tal senso, vi anticipiamo che inizialmente Zuleyha sembrerà protendere verso l’ipotesi di reclamare il denaro per ridarlo a Mujgan e, di conseguenza, a Kerem Alì. Nel giro di qualche ora cambierà però idea per due motivi: in primis perché comprenderà che Behice farebbe di tutto per appropriarsene, ma anche perché scoprirà con grosso rammarico che Mujgan ha chiesto ai novelli sposi Gulten (Selin Genc) e Çetin (Aras Senol) di lasciare la casa che apparteneva a Yilmaz per consentire a Behice di vivere lì.

Tali eventi faranno vacillare l’intento “benevolo” di Zuleyha… ma a quel punto come reagiranno le Hekimoglu? Possiamo anticiparvi che la trama riserverà una grossa sorpresa… Seguici su Instagram.