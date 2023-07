Terra amara, anticipazioni dal 16 al 21 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 16 a venerdì 21 luglio 2023

La conversazione tra Mujgan e Zuleyha viene ascoltata da Sermin, che va subito a raccontare tutto a Demir. Nonostante non si fidi della cugina, Demir chiede al commissario di polizia di verificare a chi appartiene la pistola con cui è stata colpita Zuleyha. Dopo aver ottenuto una risposta sconvolgente, si reca a casa di Fekeli per un confronto.

Demir, che ha scoperto che a sparare a Zuleyha è stata Mujgan, va a casa di Fekeli dove minaccia Yilmaz di denunciarla al Procuratore se non rinuncerà ad acquistare le quote della holding di Hunkar. Come garanzia, Yilmaz firma una dichiarazione in cui ammette le responsabilità di Mujgan e autorizza Demir a consegnarla al Procuratore se non manterrà la sua parola. Poco prima, Yilmaz ha dato disposizioni ad un amico di rimediargli cinque passaporti falsi, uno per sé, uno per Zuleyha e tre per i bambini.

Zuleyha e Yilmaz decidono di fuggire in Germania dove hanno alcuni amici che aiuteranno entrambi a ricostruirsi una vita insieme. Mujgan, intanto, matura la decisione di chiedere il divorzio, ma di fronte alla possibilità che Yilmaz le neghi l’affidamento del figlio Kerem Ali, si convince che l’unica cosa da fare sia quella di sopportare in silenzio e accettare la situazione così com’è.

Il procuratore sa che Mujgan ha sparato a Zuleyha e convoca le due donne per interrogarle, ma Zuleyha dichiara di aver tentato il suicidio, facendo crollare le accuse contro Mujgan. Demir si presenta alla tenuta accompagnato dai gendarmi per riprendersi Zuleyha e i bambini. L’epilogo gli lascerà l’amaro in bocca. Fekeli conforta Hunkar, consumata dai sensi di colpa verso Zuleyha e Yilmaz, e delusa dal comportamento di Demir, che si è rifugiato da Sevda.

Fekeli chiede a Hunkar di dare una seconda chance al loro amore e lei accetta. Nella lavanderia, Rasit dà un bacio a Fadik, e Uzum assiste alla scena. Mujgan è convinta che Zuleyha non l’abbia denunciata perché trama qualcosa e si confida con Behice. Yilmaz e Zuleyha si vedono a casa di Yilmaz per pianificare la loro fuga. Hunkar, senza farsi vedere, scopre i due amanti.

Hunkar ha scoperto che Yilmaz e Zuleyha vogliono fuggire da Cukurova e giura a Yilmaz che li lascerà andare poiché intende espiare le colpe del passato. Zuleyha ha il sospetto che possa trattarsi di una vendetta nei confronti di Demir e Hunkar non lo nega, ma sostiene di farlo anche per il loro bene. Behice racconta a Sermin e Fusun che Mujgan è stata accusata del tentato omicidio di Zuleyha perché la pistola con cui quest’ultima ha tentato il suicidio è registrata a nome di Yilmaz.

Fusun, che ricorda molto bene Fikret da bambino, riferisce a Sermin e Behice che l'uomo ha una cicatrice provocata da una grave ustione. Il racconto di Fusun genera in Sermin dei sospetti. Inoltre Sermin fa intendere a Gaffur di sapere qualcosa riguardo all'omicidio di Hatip, e Saniye crede che il marito le stia nascondendo qualcosa. Infine Demir rilegge la lettera con la quale, anni prima, il padre si era raccomandato di prendersi cura di Sevda.