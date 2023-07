Terra amara, anticipazioni dal 23 al 28 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 23 a venerdì 28 luglio 2023

Yilmaz e Zuleyha stanno per coronare il sogno di fuggire in Germania portando con sé i rispettivi figli. Ma Demir ferma Zuleyha sulla strada che la sta conducendo all’appuntamento con Yilmaz. E questi, convinto che Hunkar abbia tradito l’impegno di sostenere la fuga, porta in un capanno la donna e le punta una pistola contro, deciso ad ucciderla; intanto Fekeli, avvertito da Gulten, si mette alla ricerca dei due. Il fallito tentativo di fuga mette in apprensione Mujgan, che, rimproverata da Fekeli, finisce col litigare con Behice, a sua volta duramente ripresa dallo stesso Fekeli; invece Demir ha un diverbio con Sevda, che difende Zuleyha dalla sua furia. Intanto Fikret, a cui Yilmaz immaginava di lasciare l’azienda cotoniera, dimostra di essersi perfettamente calato nel ruolo di imprenditore. E gli uomini di Ankara progettano l’assassinio di Fekeli.

Yilmaz, non essendo riuscito a fuggire con Zuleyha e pensando che la responsabile sia Hunkar, cerca di ucciderla ma si ferma in tempo e le risparmia la vita. Demir trova Sermin ad aspettarlo fuori dalla casa di Sevda che assiste, non vista, alla conversazione tra i due e scopre che è stata Sermin a rivelare a Demir il piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz. Zuleyha, pensando anche lei che sia stata Hunkar ad informare Demir del suo piano di fuga con Yilmaz, cerca di ucciderla.

Sevda riferisce a Zuleyha la conversazione a cui ha assistito. Hunkar va a riprendere i suoi nipoti a casa di Sevda perché possano riunirsi con Zuleyha e dice a Demir che è arrivato il momento di mettere fine a questa faida familiare e che può tornare a villa Yaman. Zuleyha e i bambini finalmente si riuniscono.

Zuleyha e Yilmaz decidono di non scappare e di restare a Cukurova, chiedendo entrambi il divorzio in modo da non dover separare i loro figli da Mujgan e Demir. Quando Yilmaz propone il divorzio a Mujgan, la dottoressa mette in chiaro che non ha intenzione di far vivere a Kerem Ali tutto quello che lei ha dovuto sopportare in quanto figlia di genitori divorziati. Da parte sua, Demir, che torna a vivere tenuta Yaman, dice a Zuleyha che non acconsentirà mai al divorzio.

Demir ribadisce a Zuleyha che per lui Adnan è suo figlio, anche quando scopre che Yilmaz ormai sa tutta la verità. Sempre alla villa, Gaffur cerca di mettere in cattiva luce Rasit, che invece è ritenuto un bravo lavoratore da Saniye. Intanto, Behice e Sermin sono sempre più convinte che Fikret, il nipote di Fekeli, nasconda qualcosa; Mujgan, invece, entra in confidenza con lui e gli racconta tutte le sue sventure.

Behice è sempre piu’ diffidente nei confronti di Fikret. Frugando in camera dell’uomo in cerca di prove, trova dei documenti con il suo vero nome. Demir decide di far circoncidere Adnan contro il volere di Zuleyha. Yilmaz lo scopre e si precipita alla villa degli Yaman. Mentre discute con Demir per Adnan, il bambino si ferisce accidentalmente con una pistola lasciata incustodita da Demir. Yilmaz e gli Yaman si precipitano in ospedale con Adnan. Seguici su Instagram.