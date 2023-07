Terra amara, anticipazioni dal 9 al 14 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 9 a venerdì 14 luglio 2023

Fekeli cerca di convincere Yilmaz che Mujgan non avrebbe mai tentato di uccidere Zuleyha. Cetin riferisce a Fekeli e Yilmaz che Hunkar, per proteggere Zuleyha e i bambini, ha impedito a Demir di entrare nella villa. Demir racconta a Sevda che Hunkar non lo ha fatto entrare nella villa minacciandolo con un fucile. Zuleyha concede il suo perdono a Hunkar per il male che le ha fatto. Cetin riferisce a Fekeli di aver notato un’auto sospetta, targata Istanbul guidata da uno sconosciuto. Cetin scopre dove soggiorna l’uomo e con Fekeli vanno da lui. Fekeli scoprirà che è suo nipote Fikret. Al matrimonio di Sabahattin arriva Demir insieme a Sevda. Sermin, presente alla scena, va a riferirlo a Hunkar che si precipita alla cerimonia. Presa la parola, Demir dichiara che Sevda è stata l’amante del padre e che per lui è una seconda madre. Hunkar assiste attonita…

Hunkar, sconvolta dopo aver visto Demir con Sevda e aver ascoltato le sue dichiarazioni, disconosce il figlio. La serata viene rovinata ulteriormente da Sermin, che tira della vernice rossa a Julide. Una volta a casa, Sevda convince Demir a cercare di riconciliarsi con Hunkar, la quale, in uno scatto d’ira, dà via tutti i vestiti del figlio.

Fekeli si imbatte in Fikret, figlio di suo fratello Musa, che era andato via da Cukurova alla tenera età di quattro anni. Fekeli insiste perché il nipote si stabilisca a casa sua. Dopo un’iniziale resistenza, il ragazzo accetta. Sia Cetin che Behice diffidano del nuovo arrivato. Dal canto suo, Yilmaz dice a Fekeli di essere contrario alla propria adozione legale, portando come scusa il senso di colpa nei confronti del padre biologico, quando in realtà lo fa pensando a Zuleyha e al loro piano per tornare insieme.

L’arrivo dalla Germania di Fikret, presunto nipote di Fekeli e unico suo parente in vita, insospettisce Cetin ma soprattutto Behice, che invita Fekeli a non fidarsi e a indagare su colui che presume possa essere un impostore a caccia di eredità. Fekeli però, trascinato dall’entusiasmo per il nipote ritrovato, crede nella sua buona fede così come Yilmaz, che con Zuleyha ha pianificato segretamente una fuga in Germania e, per lenire il suo senso di colpa nei confronti del padre, vorrebbe che Fikret gli restasse al fianco.

Rasit, che dopo la morte del suo signore Hatip ha perso il lavoro, viene assunto da Hunkar. E Demir compra a Sevda (che ha presentato a tutti come la sua seconda madre) la casa messa in vendita da Naciye dopo la morte di Hatip. Questo provoca altro dolore a Hunkar.

Hunkar decide di vendere a Yilmaz la propria quota di partecipazione dell’Adnan Yaman Holding. Demir viene a sapere del loro accordo quando li incontra in azienda. Demir, dopo aver discusso con Yilmaz, va a chiedere spiegazioni a Fekeli. Quest’ultimo, non essendo a conoscenza della trattativa, si dichiara contrario. Gulten scopre che Behice sta cercando di convincere le signore di Cukurova che Zuleyha è pericolosa e instabile e consiglia a Zuleyha di dire a tutti che è stata Mujgan a spararle, ma Zuleyha si rifiuta.

