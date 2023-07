Terra Amara anticipazioni: Demir picchia ancora Gaffur, ecco perché

Se c’è una cosa che Demir Yaman (Murat Unalmis) non riesce a superare è quando qualcuno dei suoi dipendenti si macchia di un’azione che proprio non sopporta. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, picchierà Gaffur Taskin (Bulent Polat) per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Mujgan sfratta di casa Cetin e Gulten

La storyline partirà nel momento in cui Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) chiederà a Behice (Esra Dermancioglu) di lasciare la sua tenuta per recarsi in un’altra delle sue case, che però non avrà nessun tipo di comfort poiché è sempre stata destinata ai lavoratori. Dato che non potrà sopportare di vivere “in povertà”, la donna supplicherà la nipote Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) affinché la faccia vivere nella casa ereditata dal defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), accanto a quella dove vivono Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Demir.

Mujgan asseconderà la richiesta della zietta e sfratterà da quella casa Gulten (Selin Genc) e Cetin (Aras Senol), trasferitisi lì da appena tre giorni in seguito al loro matrimonio. Un’iniziativa che non piacerà affatto a Saniye (Selin Yeninci), che non potrà comunque fare nulla perché Gulten sceglierà di andare via, proprio come Mujgan le avrà chiesto.

Terra Amara, news: Behice minaccia Gaffur

Bisognerà quindi fare attenzione a che cosa farà Behice una volta che prenderà possesso della sua nuova residenza. Oltre a spadroneggiare, com’è suo solito fare, Behice pretenderà infatti che Gaffur svolga delle mansioni per lei, come buttare la spazzatura. C’è da dire che, inizialmente, l’uomo tenterà di sottrarsi, ma la Hekimoglu sottolineerà che – se non fa quello che dice – ha prove in grado di mostrare che è stato lui ad assassinare Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Un ricatto in piena regola che Gaffur – pur sapendo benissimo che Behice è l’assassina di Hunkar (Vahide Percin) – non potrà contrastare, ragione per cui accetterà di “ascoltarla”. Lo farà però in un momento decisamente sbagliato, ossia quando Demir apprenderà da Zuleyha che Behice è la loro nuova vicina…

Terra Amara, spoiler: Demir picchia Gaffur

Eh sì: proprio nell’istante in cui Demir starà per affrontare Behice, Gaffur starà buttando la spazzatura per lei. Una scena che farà andare Yaman decisamente in escandescenze, dato che non esiterà a picchiare il suo dipendente, colpevole di stare aiutando la Hekimoglu senza alcuna ragione valida.

Un’azione, quella di Gaffur, che confonderà persino Saniye, la quale non comprenderà per quale motivo il marito abbia dato ascolto all’ordine di Behice. Non a caso, la stessa Saniye inizierà a porsi sempre più domande su Gaffur e su ciò che lo lega a Behice e, per tale ragione, vorrà ottenere quanto prima delle risposte.

Insomma, fino ad ora Gaffur sembrerà averla fatta franca per l'omicidio accidentale di Hatip, ma andrà davvero sempre così? In tutto ciò, vi consigliamo di tenere d'occhio anche Behice che, dopo aver perso l'appoggio di Mujgan, farà sempre più errori che potrebbero costarle cari…