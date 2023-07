Terra Amara anticipazioni: Demir sul punto di strangolare Behice!

I detrattori di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) dovranno prepararsi ad una scena che sicuramente resterà nei ricordi indelebili di Terra Amara. Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà infatti sul punto di strangolare la “zietta” di Mujgan (Melike Ipek Yalova) e lo farà per un motivo ben preciso.

Terra Amara, news: Zuleyha vuole fare luce sulla morte di Hunkar

La storia si inizierà a delineare quando Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) convocherà a villa Yaman un suo amico, ex commissario di polizia, per chiedergli di fare il possibile per fare luce sull’assassinio della suocera Hunkar (Vahide Percin). Dopo che gli avrà spiegato che la donna è stata ritrovata senza vita nelle rovine di Cukurova, Zuleyha farà presente all’uomo che, dal suo punto di vista, soltanto una persona poteva avere interesse ad uccidere la Yaman, ossia Behice.

Effettivamente, i fatti saranno andati proprio così ma la Altun non avrà alcuna prova per dimostrarlo, proprio come Demir (Murat Unalmis), il quale offrirà una cospicua ricompensa a chiunque sia in grado di dargli informazioni utili sul feroce assassinio della madre. Dopo alcune settimane, alla villa arriverà però un tassista, che dirà di sapere chi ha ucciso Hunkar…

Terra Amara, spoiler: Demir sul punto di strangolare Behice

Possiamo anticiparvi che il sopracitato tassista si presenterà alla tenuta dei Yaman e dirà di aver collegato i tasselli del puzzle fino a capire chi possa avere tolto la vita a Hunkar. In pratica, l’uomo spiegherà a Demir, Zuleyha, Sevda (Nazan Kesal) e ai domestici, tra cui ci saranno anche Gulten (Selin Genc) e Fadik (Polen Emre), che il giorno in cui Hunkar è stata assassinata ha accompagnato alle rovine una donna “in carne” con i capelli corti.

Tutti quanti resteranno quindi attoniti appena il tassista farà il nome di Behice, con Demir che andrà di matto e si recherà con fare minaccioso dalla donna, la quale si sarà appena trasferita nella casetta affianco alla sua che prima apparteneva a Sermin (Sibel Tascioglu). Come facilmente prevedibile, Demir si avventerà quindi su Behice e tenterà di strangolarla, salvo poi desistere dal suo intento dopo le suppliche di Zuleyha e Sevda a non agire in modo sconsiderato.

Terra Amara, trame: la testimonianza del tassista è davvero attendibile?

In ogni caso, la testimonianza del tassiste sarà davvero attendibile? In realtà, tutto lascerà pensare che l’uomo potrebbe essersi presentato da Demir soltanto per ottenere il denaro della ricompensa, dato che in un secondo momento dirà di aver sentito degli spari dopo aver accompagnato Behice da Hunkar. Con quelle parole, Yaman metterà dunque in dubbio la veridicità del teste, dato che Hunkar sarà stata uccisa con due pugnalate all’altezza del cuore.

Nonostante questo piccolo particolare, Demir avrà però una certezza: soltanto Behice aveva dei motivi validi per uccidere la mamma e prometterà a Zuleyha di fare il possibile per dimostrarlo, anche sporcandosi le mani di sangue. Il cerchio attorno a Behice si starà quindi stringendo sempre di più e i momenti di tensione, da ora in avanti, saranno tantissimi… Seguici su Instagram.