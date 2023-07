Terra Amara anticipazioni: Demir vuole continuare a vedere Ümit?

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori dovranno porsi una domanda: Demir Yaman (Murat Unalmis) ha intenzione di continuare a tradire la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) oppure si pentirà di ciò che ha fatto? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Terra Amara, news: ecco chi è Ümit

Come già sapete, Ümit arriverà a Cukurova per assumere il ruolo della direttrice dell’ospedale. Una novità che manderà in confusione Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), dato che era convintissima di ottenere il posto dopo averlo ricoperto pro tempore. Tuttavia emergerà fin da subito che Umit è alleata con Fikret Fekeli (Furkan Palali), il figlio illegittimo segreto di Adnan Yaman (il padre di Demir).

Il “falso” nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) ce l’avrà infatti a morte con il padre, colpevole di non essersi mai voluto prendere cura di lui nemmeno quando Musa, il fratello di Fekeli, ha rinnegato lui e la madre per il tradimento subito. Dato che non potrà sfogare la sua ira su Adnan, ormai deceduto da diversi anni, Fikret concentrerà la sua vendetta sul fratellastro Demir e, per farlo, si avverrà dell’aiuto di Ümit, con la quale ha avuto una relazione in Germania.

Terra Amara, trame: Demir va a letto con Ümit!

Spinta da un motivo e da una parentela ancora ignota con un personaggio della soap, che emergerà prepotentemente nelle prossime settimane, Ümit seguirà alla lettera ogni ordine di Fikret e comincerà ad avvicinarsi a Demir con l’intenzione di sedurlo. Quando Fikret riterrà che Demir si stia riavvicinando troppo a Zuleyha, in via di ripresa dopo la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), la Kahraman studierà un diversivo per fare cadere l’uomo tra le sue braccia.

In pratica, Umit romperà un tubo della sua abitazione in modo tale da farla allagare e poi chiamerà Demir per chiedergli aiuto. Come prevedibile, Yaman andrà subito in suo soccorso e, data la crisi coniugale in atto con Zuleyha, non opporrà più di tanto resistenza quando la donna le chiederà di restare con lei. E così Demir tradirà Zuleyha, andando a letto con Ümit.

Terra Amara, spoiler: Demir vuole continuare a frequentare Ümit?

Ma dopo che si sarà macchiato di adulterio, Demir ritornerà sui suoi passi e cercherà di dimenticare la “nuova fiamma” per rimettersi sulla retta via? Assolutamente no. Il mattino successivo, l’imprenditore telefonerà alla dottoressa e le chiederà un po’ di pazienza, rassicurandola sul fatto che la sua unione con Zuleyha, pur essendo complicata, è arrivata per lui ad un punto definitivo di rottura.

Insomma, il piano di Fikret con la complicità di Umit sembrerà riuscire appieno ma, si sa, nelle telenovele non bisogna dare mai niente per scontato…